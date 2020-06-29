موظفون مجهولون يأمرون بإغلاق مخابز ومحال غاز





أبدى عدد مقدر من أصحاب المخابز ومحال غاز الطبخ بأم درمان وأجزاء متفرقة بالعاصمة الخرطوم استنكارهم لقرارات الإغلاق التي طالت عدد من المخابز وأماكن بيع الغاز من قبل موظفين سجلوا زيارات مفاجئة صباح اليوم الأحد علي متن سيارات حديثة بيضاء اللوحات، وشككوا في تبعيتهم للمحليات.

وقال تاجر بأم درمان أن عدد من المخابز وأماكن بيع الغاز تم إغلاقها من قبل موظفين قالوا إنهم يتبعون للمحلية بدعوى عدم تجديد التصاديق وكروت الصحة. وأشار في حديث للانتباهة الى أن من أصدروا القرارات الميدانية وأغلقوا المحال حضروا مبكرا صباح اليوم وهو أمر غير مألوف من منسوبي المحليات والولاية.

فيما أشار صاحب مخبز الى أن الحملة تعتبر غريبة التوقيت لجهة أن البلاد تمر بأزمات وعدم استقرار وأن قرار إغلاق مخابز ومحال بيع غاز بدعوى عدم تجديد الترخيص يبدو وكأنه عمل مقصود يستهدف احراج الحكومة وإحداث ندرة في الخبز والغاز تدفع المواطنين للخروج الي الشارع، وطالب ولاية الخرطوم بأحكام قبضتها هذه الأيام لإغلاق الطريق أمام أصحاب الأجندة.

الانتباهة

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