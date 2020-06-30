إعلام: تأجيل كأس الأمم الأفريقية وحسم مصير دوري الأبطال





قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تأجيل كأس الأمم الأفريقية وإقامتها في يناير/كانون الثاني 2022، بدلا من 2021 في الكاميرون، كما تم حسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية.

ووفقا لما نقلته شبكة قنوات beIN sports قررت اللجنة التنفيذية لـ”الكاف” إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام المباراة الواحدة في سبتمبر/أيلول المقبل في الكاميرون، على أن يقام النهائي في الكاميرون أيضا.

كما سيقام نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية وفقا للتقرير، بنظام المباراة الواحدة في سبتمبر المقبل في المغرب.

وقررت اللجنة كذلك تأجيل بطولة أمم أفريقيا للمحليين لتقام في يناير 2022.

سبوتنيك

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