استعدادات لانجاح الموسم الزراعي الصيفي بمحلية قلي بالنيل الابيض





إلتقى الاستاذ الزين المهدي سعيد المديرالتنفيذي لمحلية قلي بولاية النيل الأبيض اليوم بمكتبه اعضاء تجمع مزراعي النيل الابيض برئاسة الاستاذ يوسف محمد ابراهيم الحسن وذلك بغرض التفاكر حول كيفية الاستعدادات للموسم الزراعي الصيفي ٢٠٢٠م الي جانب تكوين لجان تسيير المشاريع الزراعية وتنظيم القطاع الزراعي بالمحلية.

وشار المديرالتنفيذي لمحلية قلي لأهمية ايجاد حلول للمشاكل والمعوقات التي تواجه الموسم الزراعي الصيفي الحالي وكيفية تفعيل الاوامر المحلية للاستفادة منها في تسهيل العقبات وتنظيم المراعي، واضاف ان بداية العمل في تكوين اللجان ووضعها موضع التنفيذ ياتي لانجاح الموسم الزراعي الصيفي بمحلية قلي .

من جانبهم قدم تجمع مزارعي محلية قلي شرحا وافيا للمدير التنفيذي حول كافة المعوقات التي تعترض انجاح الموسم الزراعي الصيفي وكيفية العمل علي تذليلها من خلال تكوين اللجان التسييرية بالمشاريع الزراعية وكذلك وضع المعايير المناسبة لها مؤكدين ان إنجاح الموسم الزراعي الصيفي يتطلب مسؤولية كبيرة من المزارعين والجهاز التنفيذي فضلا عن تكوين لجان تسيير قوية من اجل الربط والتنسيق بين المزارعين والجهاز التنفيذي لتنفيذ خطة انجاح الموسم الزراعي وازالة العوائق .

هذا وقد ناقش الاجتماع ضرورة معالجة اشكالات الزراعة النيلية عبر عمليات مسح ميداني لكل الاراضي الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين بالاستفادة من الموارد المهدرة .

سونا

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