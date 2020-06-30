الدفاع المدني يشيد بجهود ودور ديوان الزكاة





بعث اللواء شرطة احمد عمر سعيد الامين العام للمجلس القومي للدفاع المدني في جلسة انعقاده رقم (٤٠) ببرقية اشادة مثمنا مجهودات ديوان الزكاة العينية والمادية التي قدمها للمتضررين خلال موسم خريف العام ٢٠١٩م في جميع ولايات السودان لرفع الضرر واعادة الحياة الي طبيعتها .

من جانبه اكد الامين العام لديوان الزكاة احمد عبد الله عثمان حرص ديوان الزكاة علي اغاثة الملهوف وجبر الضرر ودرء الكوارث والجوائح التي تصيب البلاد.

واوضح الامين العام ان الديوان عضوا في اللجنة العليا للكوارث مبينا ان ما قدمه ديوان الزكاة للمجلس القومي للدفاع المدني لدرء اثار الكوارث بكل ولايات السودان خلال العام ٢٠١٩م والنصف الاول من العام ٢٠٢٠م تجاوز مبلغ (٢٦٠) مليون جنيه دعما نقديا وعينيا تمثل في ( بطاطين، فرشات، خيم ) لعدد ( ٩٧٧٢٨ ) مستفيد .

سونا

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