بالفيديو وزير الصحة يتعرض لتحرش ويقول: انا مهمل كتير.. ينتقد والي الخرطوم ويتحدث أن الكيزان لا علاقة لهم ب (..)





تعرّض وزير الصحة في السودان د. أكرم على التوم يوم الثلاثاء إلى تحرش وضرب من قبل متظاهرين أثناء مليونية 30 يونيو بالعاصمة السودانية الخرطوم.

ويظهر مقطع الفيديو المرفق الذي شاهدته كوش نيوز الوزير وهو محاطاً باعداد من المتظاهرين الذين سبوه وتحرشوا به وبحسب شهود عيان قد قد تعرض للضرب الخفيف، بينما شكل البعض طوقاً لحمايته منهم، وقد إستنكر الكثير على منصات التواصل ذلك السلوك ووصفوه بالهمجي.

الاعتداء بضرب وزير الصحة دكتور اكرم في مواكب 30 يونيو سلوك مشين ومرفوض Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Dinsdag 30 juni 2020

وزير الصحة الذي خلع الكمامة وسط مواكب 30 يونيو قال لجمهور من الكوادر الصحية بحسب الفيديو المرفق (من الذي لم يوفر التمويل للأسف الشديد ما الكيزان.. في ناس عندها مصالح ما الكيزان ما الكيزان، الحوافز والماهية الجديدة الجابتها الحكومة للكوادر الصحية الإعترضوا منو؟ برضو ما كيزان.. الإعترض منو والما وصلها منو والقال القروش دي كتيرة منو.. لما تطلع نتائج تحقيقات رسمية حتعرفونهم بالاسم).

وزير الصحة بعد أن خلع الكمامة وسط مواكب 30 يونيو يقول: من الذي لم يوفر التمويل للأسف الشديد ما الكيزان.. في ناس عندها… Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Dinsdag 30 juni 2020

وقال وزير الصحة وسط هتافات 30 يونيو (والي الخرطوم المكلف ليس من صلاحيته إتخاذ هذا القرار وهو يشير لقرار والي الخرطوم يوسف آدم الضي الذي ألغى قراراً أصدره وزير الصحة الاتحادي أكرم علي التوم بتعيين حمدان مصطفى حمدان مديراً عاماً للصحة وأصدر قراراً جديداً بتعيين محجوب تاج السر منوفلي بدلاً عنه.

وزير الصحة وسط هتافات 30 يونيو: والي الخرطوم المكلف ليس من صلاحيته إتخاذ هذا القرار…يشار أن والي الخرطوم يوسف آدم… Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Dinsdag 30 juni 2020

وخطف وزير الصحة إهتمام منصات التواصل الإجتماعي يوم 30 يونيو وقال بحسب الفيديو المرفق (انا ذاتي مهمل كتير جدا ما تخلونا نمشي ساكت.. دا موكب بتاع تصحيح صلحو لينا العوجة بتاعت مشيتنا وإنتقدونا).

اكرم وزير الصحة وزير الصحة: انا ذاتي مهمل كتير جدا ما تخلونا نمشي ساكت.. دا موكب بتاع تصحيح صلحو لينا العوجة بتاعت مشيتنا وإنتقدونا Geplaatst door ‎كوش نيوز‎ op Dinsdag 30 juni 2020

الخرطوم (كوش نيوز)

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