دكتور صابر شريف الخندقاوي يقترب من رئاسة النادي





اقترب قطب الهلال الدكتور صابر شريف الخندقاوي رئيس تحالف الاهلة .. اقترب كثيرا من رئاسة نادي الهلال عبر الجمعية العمومية لنادي الهلال وذلك بعد ان تحققت كافة المطالب التي كان يدعو لها ابرزها هو ابعاد الكاردينال من رئاسة نادي الهلال وتعيين لجنة تطبيع تقود الهلال في المرحلة المقبلة والتحضير للجمعية العمومية فضلا عن اجازة نظام اساسي يتوافق عليه كافة ابناء الهلال.

الخندقاوي بات على مقربة من تحقيق ما تتطلع اليه جماهيره الوفية التي كانت تقف الى حانبها ابرزها التي اعتصمت بنادي الهلال وناشدت السلطات السودانية بالتدخل بابعاد الكاردينال عن رئاسة الهلال.

تعيين لجنة تطبيع

من المخاطر التي حذر منها الخندقاوي هو استمرار منافسه في رئاسة الهلال عبر مجلسه الحالي واجازة نظام اساسي يتوافق مع ما يريده.

تعليق جمعية الهلال اضاع حلم منافس الخندقاوي

سارع الكاردينال بقوة لاجازة نظام اساسي قدمه للاتحاد السوداني واعترض عليه ابناء الهلال وطعنوا فيه وخاصة في الجزئية التي تتعلق بالرسوم والتي رفعها الكاردينال الى 500 جنيه وهو ما جعل مناصري الخندقاوي يشكون المجلس للجهات المسئولة والتي الغت الرسوم واعتمدت الرسوم القديمة وفي الاثناء قام الاتحاد السوداني بتعليق الجمعية العمومية وامر باعادة النظام الاساسي الى نادي الهلال ليصادف ذلك جائحة كورونا والتي قضت عى احلام الكاردينال ورفاقه في الاستمرار في رئاسة نادي الهلال عبر نظام اساسي رفضه كافة الاهلة بما فيهم رئيس تحالف الاهلة.

التوافق على لجنة تطبيع

توافق كل الاهلة على تعيين لجنة تطبيع لنادي الهلال تقوده في المرحلة المقبلة الا الكاردينال ويتوقع ان يحصل ابناء الهلال على الرد خلال الساعات المقبلة باعتبار ان مجلس الهلال فقد الشرعية.

قدم الكثير للهلال وينتظر التتويج

ظل الدكتور صابر شريف الخندقاوي اليدي الطولى في الهلال طوال الفترة الماضية وقام بحل مشكلة مدرب الهلال باول كامبوس والتي حاصرت الهلال في عام 2014 وقام بسداد اموال المدرب حتى لا يتم ايقاف الهلال من الفيفا الى جانب دفعه لاموال اللاعبين في اوقات ومجالس سابقة ويعد الخندقاوي من جيل الشباب المميزين الذين دفعوا من حر مالهم ليروا الهلال يحقق النجاحات.

تعرض لحرب شرسة

تعرض رئيس الهلال المرتقب الى حرب شرسة من بعض المناصرين للكاردينال الا ان عزيمته لم تلن لان هدفه هو ان يري الهلال النادي الاول في السودان وظل صامدا ويعمل بقوة لرفعته ودعمه دون كلل او ملل .

انتخابات حرة ستقوده للرئاسة

يقول الخندقاوي ان الانتخابات المقبلة لو جرت في اجواء مثالية وخالية من الشوائب لن يفوز الكاردينال فيها ونتوقع ان يحقق التحالف او أي شخص التوافق عليه من قبل الاهلة ان يحقق الفوز على حساب الكاردينال وحسب متابعات الصحيفة ان الخندقاوي بات قريبا لهذا المنصب.

صحيفة صوت الأمة

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