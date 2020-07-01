النيلين
اقتصاد وأعمال

اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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-فيما يلي تورد سونا الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم أمس:

دبر : اعلي سعر 11000ج ,ادني سعر 10500ج

فتريتة : اعلى سعر 9500ج , ادني سعر 9400ج

صفراء :اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر9200جوال

عكر : اعلى سعر 9300ج ,ادني سعر 9050ج ,الوارد 75جوال

مقد : اعلى سعر 10500ج ,ادني سعر 10000ج

تترون : اعلى سعر 11500ج ادني سعر 11400ج

ودباكو : اعلى سعر 9600ج ,ادني سعر 9550ج

حريراي: اعلى سعر 9300جوال ,ادني سعر 9200ج

الدخن: اعلى سعر 11500ج ,اد ني سعر 11400ج ,الوارد 80جوال

جملة الوارد (80) جوال ذرة

سونا

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