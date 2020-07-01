ورشة بتندلتى حول بناء المجتمعات المتأثرة بجائحة كورونا





أقامت منظمة إضافة للمساعدات في مجال الكوارث والتنمية الشريك الوطني لمنظمة الصحة العالمية – مكتب ولاية النيل الابيض ، أقامت اليوم بتندلتي ورشة تدريبية حول الاتصالات من أجل التنمية في إطار بناء المجتمعات المتأثرة بجائحة كورونا .

وأبانت الاستاذة هدى عبدالعزيز ممثل منظمة إضافة في تصريح لـ (سونا) أن هذه الورشة تستهدف العاملين بالقطاع الصحي ولجان المقاومة بمحلية تندلتي مشيرة الى انها تأتي لتبصير المجتمعات بخطورة انتشار فيروس كورونا المستجد وأشارت للجهود الصحية التي ظلت تبذلها جهات الاختصاص والمبادرات المختلفة في الحد من انتشار فايروس كورونا.

يذكر أن الورشة تجئ بغرض عمل المسوحات الميدانية على المجتمعات المتأثرة بالجائحة وكيفية كتابة التقارير التي من شأنها تقييم الوضع الصحي لهذه المجتمعات

سونا

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