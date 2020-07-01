بحث سبل تطوير المركز الثقافي السوداني بفرنسا





بحث القنصل العام لسفارة السودان بفرنسا عبد الحفيظ محمود خلال لقائه بمكتبه اليوم الاستاذ ابوطالب ادم عثمان مدير المركز الثقافي السوداني بفرنسا ،بحث سبل دعم المركز وتطويره حتى يسهم في عكس الثقافة السودانية للعالم الخارجي وتوصيل صوت السودان عالميا.

وقال ابو طالب ان المركز يهدف الى عكس الثقافة السودانية بأنواعها المختلفة والتي تمتد الي تاريخ طويل وحضارة ممتدة، مشيرا الي ان المركز تم انشاءه بجهود الشباب السودانيين بفرنسا وهو بمثابة وعاء لجميع الأدباء والمهتمين بأمر الثقافة في الاسهام بالمواد المتنوعة لاثراء القراء وزيادة ارتباطهم بالوطن خاصة الذين هاجروا منذ سنين عديدة.

وأشاد مدير المركز بتفهم السفير السوداني بفرنسا باهمية دور المركز في عكس محتوى الثقافة السودانية الثرة.

يشار الي انه تم تكوين المكتب التنفيذي للمركز الثقافي السوداني في باريس والذى يتكون من ١٠ أشخاص لتسيير امور المركز بمشاركة .شباب السودان بباريس من مثقفين و فنانين واطباء و شعراء وغيرهم

سونا

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