إلغاء امتياز (8) شركات للتعدين





ألغت وزارة الطاقة والتعدين ثمانية اتفاقيات امتياز مع شركات عاملة في قطاع التعدين.

وأصدر وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم، القرار، بناء على أعتماد وكيل قطاع التعدين د. محمد يحى عبدالجليل توصيات اللجنة الفنية للتعدين.

وطبقاً لبيان صحفي للمكتب الإعلامي للوزارة اليوم، ، ألغى الوزير، اتفاقية الامتياز التي منحت بموجبها شركة (أصحاب اليمين) مربع امتياز عن الذهب بولاية جنوب كردفان والذي يحمل الرقم (2K20)، وإلغاء اتفاقية الامتياز مع شركة (البراح) للتعدين المالكة لمربع (RS21) الواقع بولاية البحر الأحمر، وإلغاء امتياز شركة ( روسيدرأجميت) الحائزة على مربع (B57) الواقع بولاية البحر الأحمر، و شركة (هاش للتعدين) الحائزة على مربع(14B-2) بولاية البحر الأحمر، و شركة (ام اند أف) للاعمال المتقدمة المحدودة والتي منحت مربع (SK45) الواقع بولاية جنوب كردفان و شركة (بنترا تكنولوجي) الحاصلة على مربع (7A2_A) الواقع بولاية البحر الأحمر، و شركة (الستوت للتعدين) الحائزة على مربع) RS29) بولاية البحر الأحمر و شركة ( داقلوج للتعدين) الحائزة على مربع( 2B2) الواقع بولاية البحر الأحمر.

السوداني

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