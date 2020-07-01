شاهد بالفيديو.. في مشهد لفت الأنظار واحتشد حوله المئات.. السماء تمطر نقود على المتظاهرين بالسودان في يوم المليونية





لم يكن يعلم المتظاهرون الذي خرجوا في مليونية 30 يونيو بالسودان وتحديداً بحي الديوم بوسط العاصمة الخرطوم أن في انتظارهم مفاجأة غير متوقعة, عبارة عن نقود تقع من فوقهم أثناء مسيرتهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان شخص يقوم برمي كمية كبيرة من الأموال من أعلى البناية التي يسكن بها بمنطقة الديوم حسبما أكد ناشرو الفيديو.

السماء تمطر نقود على المتظاهرين بالسودان السماء تمطر نقود على المتظاهرين بالسودان في يوم المليونية Geplaatst door ‎النيلين‎ op Woensdag 1 juli 2020

الطريقة التي قام بها الشخص في رمي أمواله دفعت المئات ممن كانوا يمشون في المظاهرة للتجمهر تحت البناية لاستقبال النقود التي ظل يقذفها الشخص وبكميات كبيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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