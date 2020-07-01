20 مليون دولار من المعونة الأمريكية لمشروع دعم الأسر في السودان





قدمت المعونة الأمريكية عشرين مليون دولار لمشروع دعم الأسر في السودان كجزء من الدعم المقدم من الحكومة الأمريكية فى مؤتمر برلين والبالغ 356 مليون دولار إضافة لدعم عيني بلغ 143 ألف دولار مقدم من مكتب المبادرات الانتقالية .

والتقى الدكتور إبراهيم البدوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بمكتبه الأربعاء بالقائم بالأعمال للسفارة الأمريكية بالخرطوم براين شوكان والسيدة هيلن بتاكي مديرة بعثة المعونة الأمريكية بحضور الأستاذة آمنة أبكر وكيل المالية و الدكتور عصام عباس المدير العام لوكالة التحول الرقمي .

وبحث اللقاء أهمية رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب و التي أثرت بصورة سالبة على العمل التنموي والاقتصادي في السودان وكان لها أثر كبير على التعاملات المصرفية والبنكية والتي أضرت كثيراً بحركة الاقتصاد في البلاد طيلة الفترة الماضية ، وكانت أيضاً خصماً على الاستثمارات الأمريكية في السودان .

واستعرض اللقاء مشروع دعم الأسر وبرنامج التحول الرقمي الذي يعتمد عليه المشروع .

من جانبه أشاد القائم بالأعمال للسفارة الامريكية بجهود الحكومة السودانية في الإصلاحات الاقتصادية و مساعيها لبرنامج دعم الأسر الذي يمثل 80% ويسهم إلى حد كبير في تحسين حياة المواطنين و بالارتقاء بحياة الريف .

الخرطوم 1-7-2020(سونا)

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