كيف تختار الكمامات القماش الأكثر فاعلية للحماية من كورونا ؟





أظهرت دراسة جديدة أن أقنعة الوجه الأكثر فعالية هي تلك المصنوعة من قماش منسوج بإحكام وتغلق بشكل جيد على طول الحواف، حيث تلقي الدراسة، التي نُشرت أمس في المجلة العلمية Physics of Fluids، الضوء على كيفية تأثير مواد قناع الوجه أو الكمامة على فعاليته، بحسب ما ذكر موقع “Healthline”.

وقال الدكتور سيدهارثا فيرما، المؤلف الرئيسي للدراسة والذي يعمل أيضًا كأستاذ مساعد في قسم المحيطات والهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة وعلوم الكمبيوتر بجامعة فلوريدا أتلانتك، أن “جميع الهيئات الصحية الكبرى أصدرت الآن توصيات لعامة الناس لاستخدام الكمامات القماش، ولكن لا توجد مبادئ توجيهية واضحة بشأن أنواع المواد أو التصاميم التي يجب استخدامها”.

وأوضح أنه “على الرغم من وجود عدد قليل من الدراسات السابقة حول فعالية المعدات الطبية، إلا أنه ليس لدينا الكثير من المعلومات حول الأغطية القماشية “.

وقالت الدكتورة تيريزا أماتو، مديرة طب الطوارئ في طب الشيخوخة في نورث ويل هيلث، أنه في الوقت الذي يتدافع فيه الخبراء لفهم كورونا، فإن ارتداء القناع يساعد في تقليل انتقال العدوى.

وأوضحت: “إذا كنت مصابًا وأنت ترتدي قناعًا، فسوف تقلل من احتمالية انتقال العدوى، أنت ترتديه لحماية الأشخاص من حولك وأنت ترتديه أيضًا لحماية نفسك من التقاط العدوى ومن المهم حقًا التأكيد على أن المزيد من الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة سيقللون من انتقال العدوى بشكل عام “.

وذكرت الدراسة أن أقنعة N95 توفر مستوى عالٍ من الحماية، إلا أنها ليست خيارًا واقعيًا لمعظم الأشخاص، حيث يجب تخصيصها للعاملين في المجال الطبي.

وقال مؤلف الدراسة: “لقد فوجئت قليلاً عندما رأيت مقدار التسرب الذي يمكن أن يحدث من خلال المناديل المطوية التي قمنا باختبارها، حتى من خلال طيات متعددة من نسيج القطن”.

وقرر فيرما وزملاؤه أن أقنعة الأقنعة المنزلية الأكثر فعالية هي تلك التي تم تجهيزها جيدًا بطبقات متعددة من نسيج الحشو المبطن.

وقال فيرما: “تبين أن خياطة الحشو المبطن القطني، مع طبقتين مخيطتين معًا، هي الأفضل من حيث تقليل فرص إرسال العدوى”.

وأضاف “من المهم استخدام أقنعة مصنوعة من قماش منسوج بإحكام ذي نوعية جيدة، بالإضافة إلى تصميمات الأقنعة التي توفر إغلاقاً جيدًا على طول الحواف.”

من المهم أن نفهم أن أقنعة الوجه ليست فعالة بنسبة 100 % في منع مسببات الأمراض التنفسية، ولهذا السبب من الضروري أن نستخدم مزيجًا من التباعد الاجتماعي، وتغطية الوجه والابتعاد عن الزحام، وغسل اليدين حتى يتم إطلاق لقاح فعال.

اليوم السابع

شارك الموضوع :





