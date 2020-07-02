تناقص في حالات إصابات “كوفيد ١٩” بولاية البحر الأحمر





سجلت ولاية البحر الاحمر اربع إصابات جديدة بفايروس كورونا خلال ٧٢ ساعة الماضية ليرتفع عدد الحالات المثبتة الى ١٦٨ حالة منذ بدء انتشار الوباء بالسودان ٠ وذلك بحسب التقرير الوبائي الجديد الصادر من الادارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية البحر الاحمر، بتاريخ ٢٧~٢٨~29 يونيو ٢٠٢٠م و تماثلت للشفاء حالتان ليرتفع تراكمي الشفاء الى ٧٠ حالة فيما سجلت الحالات النشطة ٣ ليرتفع التراكمي الى ٦٢ حالة ٠ فيما سجلت سبع وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات الى ٣٦ حالة وبلغ إجمالي الاصابات حسب المحليات المتأثرة بولاية البحر الاحمر منذ بداية كوفيدا ١٩

بورتسودان ١٦٥ حالة وسنكات حالتين وطوكر حالة واحدة٠ ويتلقى المرضى العناية الطبية المكثفة بمراكز العزل المختلفة بمستشفى بورتسودان التعليمي.

وشددت وزارة الصحة بولاية البحر الاحمر على ضرورة الالتزام والتقيد بقانون الطوارئ الصحية وتطبيق الإرشادات الوقائية والابتعاد عن التجمعات والبقاء بالمنازل٠

سونا

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