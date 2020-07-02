اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف





فيما يلي تورد (المصادر) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء الاول من يوليو

دبر

اعلي سعر 11100ج

ادني سعر 10500ج

الوارد صفر

فتريتة

اعﻻ سعر 9500ج

ادني سعر 9400ج

الوارد 140جوال

صفراء

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر9200جوال الوارد صفر

عكر

اعﻻ سعر 9300ج

ادني سعر 9050ج

الوارد صفر

مقد

اعﻻ سعر 10500ج

ادني سعر 10000ج

الواردة صفر

تترون

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر

ودباكو

اعﻻ سعر 9600ج

ادني سعر 9550ج

الوارد صفر

حريراي

اعﻻ سعر 9300جوال

ادني سعر 9200ج

الوارد صفر

الدخن

اعﻻ سعر 11500ج

ادني سعر 11400ج

الوارد صفر

جملة الوارد (140) جوال ذرة

سونا

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