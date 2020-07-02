اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

فيما يلي تورد (المصادر) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء الاول من يوليو
دبر
اعلي سعر 11100ج
ادني سعر 10500ج
الوارد صفر
فتريتة
اعﻻ سعر 9500ج
ادني سعر 9400ج
الوارد 140جوال
صفراء
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر9200جوال الوارد صفر
عكر
اعﻻ سعر 9300ج
ادني سعر 9050ج
الوارد صفر
مقد
اعﻻ سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الواردة صفر
تترون
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر
ودباكو
اعﻻ سعر 9600ج
ادني سعر 9550ج
الوارد صفر
حريراي
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر 9200ج
الوارد صفر
الدخن
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر
جملة الوارد (140) جوال ذرة
سونا
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