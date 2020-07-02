النيلين
اقتصاد وأعمال

اسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف

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فيما يلي تورد (سونا) الوارد واسعار الذرة بسوق محاصيل القضارف ليوم امس الاربعاء الاول من يوليو
دبر
اعلي سعر 11100ج
ادني سعر 10500ج
الوارد صفر

فتريتة
اعﻻ سعر 9500ج
ادني سعر 9400ج
الوارد 140جوال

صفراء
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر9200جوال الوارد صفر

عكر
اعﻻ سعر 9300ج
ادني سعر 9050ج
الوارد صفر

مقد
اعﻻ سعر 10500ج
ادني سعر 10000ج
الواردة صفر

تترون
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر

ودباكو
اعﻻ سعر 9600ج
ادني سعر 9550ج
الوارد صفر

حريراي
اعﻻ سعر 9300جوال
ادني سعر 9200ج
الوارد صفر

الدخن
اعﻻ سعر 11500ج
ادني سعر 11400ج
الوارد صفر

جملة الوارد (140) جوال ذرة

سونا

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