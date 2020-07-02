اجتماع يحسم مستقبل غريزمان مع برشلونة..واستياء من تصرف سيتين





كشفت تقارير صحفية رياضية، الأربعاء، عن اجتماع مهم سيعقد قريبا بين وكيل أعمال لاعب برشلونة أنطوان غريزمان وإدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك لبحث مستقبل اللاعب الفرنسي مع الفريق “الكتالوني”.

وتعرض مدرب برشلونة كيكي سيتين لانتقادات عقب طلبه من غريزمان القيام بعمليات إحماء في بداية الشوط الثاني من اللقاء الذي جمع “البلوغرانا” وأتلتيكو مدريد، الأربعاء، وانتهى بالتعادل 2-2، حيث ظلّ النجم الفرنسي ينتظر قرابة 35 دقيقة، قبل أن يسمح له المدرب بدخول الملعبـ للمشاركة في آخر دقيقتين.

وعقب اللقاء، صرّح سيتين بأنه لم يخطئ بقراره، وليس مطالبا بالاعتذار لغريزمان، الأمر الذي جعله يتعرض لهجوم من مؤيدي اللاعب، وخصوصا والده الذي أشار إلى أن مدرب برشلونة لا يعرف كيف يسيطر على الفريق، ولا يجيد قيادته، حسبما ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية.

وأشار تقرير لصحيفة “لو بارزيان” الفرنسية إلى أن شقيقة اللاعب ووكيلة أعماله، مود غريزمان، طلبت عقد اجتماع “طارئ” مع إدارة برشلونة، لبحث مستقبل اللاعب، ومناقشة التطورات الأخيرة في العلاقة بينه وبين سيتين.

ونقلت الصحيفة عن مود قولها إن هناك حالة من الغضب الشديد تسيطر على عائلة اللاعب بسبب الطريقة التي يتم التعامل بها معه حاليا في برشلونة.

وبيّنت أن غريزمان لم يتوقع أن يتم الدفع به بهذا الشكل أمام فريقه القديم أتلتيكو مدريد، رغم تهديد سيتين له بعدم الاعتماد عليه، قبل نحو أسبوعين.

ورغم هذه الخلافات، فقد أكدت مود أن غريزمان يود البقاء في برشلونة، حيث قالت: “لا يفكر غريزمان بالرحيل عن البرشا، ولا يود الدخول في أي صفقة تبادل هذا الصيف رغم محاولات الإنتر لضمه ضمن صفقة انتقال مهاجمه لاوتارو مارتينيز لبرشلونة”.

وانضم غريزمان لبرشلونة مطلع هذا الموسم قادما من أتلتيكو مدريد من خلال كسر الشرط الجزائي بعقد والبالغ 120 مليون يورو، إلا أنه شارك كبديل في 3 مباريات بآخر 4 لقاءات للفريق، حسبما ذكرت “آس”.

سكاي نيوز

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