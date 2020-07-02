خوجلي يؤكد الاهتمام بتنفيذ مشروعات حصاد المياه لدعم الزراعة





اكد والي ولاية شمال دارفور المكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اهتمام حكومته بتنفيذ مشروعات حصاد المياه لاهميتهما في زيادة الرقعة الزراعية بالولاية .

جاء ذلك خلال تفقده اليوم سير عمليات اعادة تأهيل خزان قولو وسدي “ورا ورا” و”كرقا” بريفي الفاشر التي تنفذها الوحدة الهندسبة التابعة لوزارة البنى التحتية ،وإطمأن الوالي على سير العمل بوادي أولاد الريف وخزان سويلينقا في محيط مدينة الفاشر .

واستمع خوجلي والوفد المرافق له والذي ضم المدير العام لوزارة البنى التحتية والمدير التنفيذي لمحلية الفاشر وممثلي الحرية والتغيير ولجان المقاومة بالولاية ،الى شرح من المهندس سيف اليزل مدير الوحدة الهندسية والمهندس محمود ابوالحسن مدير اعادة توطين النازحين حيث اكدا ان عمليات اعادة التأهيل لتلك المشاريع تسير بصورة جيدة وشارف العمل علي الانتهاء .

وأشاد خوجلي بالجهود المبذولة من قبل المهندسين والفنيين تجاه العمل في تلك الخزانات والسدود قائلا” انها ستسهم بقدر كبير في معالجة مشكلة مياه مدينة الفاشر ضمن الخطة الاستراتيجية لحكومة الولاية” .

ومن جهته اوضح المهندس الماحي الشيخ محمد المدير العام لوزارة البنى التحتية ان تنفيذ مشروعات حصاد المياه بمجمع الوديان غربي الفاشر (خزان قولو وسدي ورا ورا وكرقا) ستسهم في زيادة الرقعة الزراعية وتغذية آبار منطقة شقرة التي تمثل المصدر الرئيس لمياه الفاشر بجانب ما تحققها من فوائد مباشرة للمجتمعات التي تقطن بمنطقة شقرة والقري المجاورة لها حتى معسكر زمزم للنازحين بجنوب الفاشر .

فيما ثمن المدير التنفيذي لمحلية الفاشر حافظ بخيت جهود وزارتي الانتاج والموارد الاقتصادية والبنى التحتية و ومنظمتي “براكتكال اكشن ” و”يونبس ” والتي تكاملت من اجل تنفيذ مشروعات حصاد المياه بالريف الغربي لمحلية الفاشر.

وكان ممثل المجتمعات المستفيدة من تلك المشاريع عبدالله موسي محمد عمر قد أعرب عن شكر مواطني المنطقة لحكومة الولاية وكافة الجهات التي اسهمت في انجاح العمل بخزان قولو وسدي كرقا وورا ورا وأكد موسي التزام مجتمعاتهم بالمحافظة على هذا المشروعات.

سونا

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