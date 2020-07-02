جهاز المخابرات العامة يصدر تعميماً بشان اعتقال انس عمر





أصدر جهاز المخابرات العامة مساء اليوم تعميما صحفيا أكد فيه اعتقال اللواء أمن معاش أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول و العقيد أمن معاش خالد محمد نور بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما و ذلك بحي الهدي بشرق النيل

وفيما يلي تورد سونا نص التعميم

جهاز المخابرات العامة

تعميم صحفي

تمكن اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٧/٢ فريق مشترك من الأجهزة الأمنية من القبض على اللواء أمن معاش أنس عمر القيادي بحزب المؤتمر الوطني المحلول و العقيد أمن معاش خالد محمد نور بالإضافة للشخص المكلف بتأمينهما و ذلك بحي الهدي بشرق النيل .

على الفور شرعت الأجهزة في استجوابهم و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية و الأمنية في مواجهتهم .

وتؤكد الأجهزة الأمنية حرصها على متابعة كافة الأنشطة التي تضر بالأمن وتدعو للفتنة والنيل من استقرار البلاد وحرصها على تحقيق الأمن ومحاربة الشائعات٠

سونا

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