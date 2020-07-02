وزارة الطاقة السودانية: لا زيادة جديدة في أسعار الوقود





أكدت وزارة الطاقة والتعدين عدم وجود أي زيادة جديدة في أسعار الوقود.ونفت الوزراة في تعميم صحفي مساء الخميس، صحة ماتناولته وسائط الإعلام من خطاب مفبرك منسوب لمدير إدارة التوزيع بالإدارة العامة للإمدادات وتجارة النفط يتحدث عن أسعار جديدة للوقود، ووصفت الخطاب بالمفبرك

وأشارت إلى أنها بدأت في تخصيص ستة الف متر بنزين يوميا لمدة ثلاثة أيام وبعدها سيتم تخصيص نفس الكمية او أكثر لمقابلة استهلاك ولاية الخرطوم وبعض الولايات.

وأبانت الوزارة أن الزيادات لا تتم بهذه الطريقة وتحديد السعار ليس من اختصاص ادارة الامدادات.

الخرطوم: باج نيوز

شارك الموضوع :





