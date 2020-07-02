صحفي يكشف معلومات مثيرة عن صورة نادرة تجمع بين حمدوك وغندور





حققت صورة نادرة تجمع د. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني وبروفسير إبراهيم غندور وزير الخارجية الأسبق ود.مصطفي عثمان إسماعيل إنتشاراً واسعاً على صفحات التواصل الإجتماعي.



الصورة النادرة التي تجمع السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك مع بروفسير ابراهيم غندور والدكتور مصطفي عثمان إسماعيل، وفق ما نقلت كوش نيوز عن الصحفي مجدي عبد العزيز صاحب عمود “الرواية الأولى” فإن الصورة ترجع الي شهر فبراير من العام 2018م ، وتجمع شخوصها مأدبة عشاء في منزل مفوضة الشئون الإجتماعية بالاتحاد الأفريقي د. اميرة الفاضل ، والمناسبة علي هامش القمة الأفريقية، وكان حينها د،حمدوك يشغل وظيفته بالمفوضية الإقتصادية وبروفسير غندور وزير خارجية السودان (قبل إعفاءه بشهرين) ، وكان يمثل د.مصطفي عثمان المجموعة الأفريقية بجنيف ، ويظهر في الصورة سفير إحدي دول الجوار الأفريقي.

الخرطوم (كوش نيوز)

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