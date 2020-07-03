وصول الدفعة الاولى من العالقين بالهند





وصلت مساء اليوم الدفعة الاولى من المواطنين السودانيين العالقين بالهند والبالغ عددهم (134) شخص من جملة (800) وسيتوالى حضور المتبقى منهم تباعا في الأيام القادمة .

واكد الاستاذ اسعد على جبير المدير المناوب بمطار الخرطوم إن مطار الخرطوم يعمل في حركة دؤوبة بفضل الجيش الأبيض واستقبال العائدين من السودانيين العالقين بالبلدان الاخرى مشيرا الى الرحلة على متنها (134) راكب وصلت عبر دولة عمان وتجاوزت الرحلة التسعة ساعات موضحا انهم يقدمون إجراءات الحجر الصحى متكاملة بمطار الخرطوم لافتا الى انهم تحت رهن اشارة الجيش الابيض لنعبر لبر الامان والسودان امن ومعافى من أي وباء ومرض .

وعبر المهندس هاشم صلاح مطر رئيس الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني والمنصة السودانية لمكافحة كورونا عن سعادته بحضور المواطنيين السودانيين فى هذه الظروف الحرجة والصعبة وعودتهم لأرض وحضن الوطن مشيرا الى الاجراءات الخاصة بالقادمين ستتم بصورة سريعة من نزول الطائرة والى الذهاب حيث لاتتعدى الساعة وربع وهذا بفضل العاملين الموجودين في المطار والمسئولين والعمل الذي يقومون به من إجراءات صحية وجمع المعلومات وترتيبها وفحص مبدئى علما بأن القادمين من الهند جميعهم تم فحصهم من كورونا قبل (48) ساعة ونتيجتهم سلبية وبصحة جيدة مقدما شكره للاسهامات الكبيرة التى قدمت لنجاح هذا المشروع وتتواصل الرحلات ابتداءا من اليوم والايام المقبلة .

وقال الاستاذ محمد ابوشعيرة الرئيس التنفيذي لشركة بدر للطيران أن ما تقوم به الشركة يقع تحت المسئولية الاجتماعية لافتا الى ان الشركة استقبلت العالقين من الهند لهذه الرحلة وتتوالى الرحلات في الأيام القادمة سائلا الله أن يكون هذا العمل فى ميزان الحسنات ويقدم خدمة للمواطنين .

واوضح الاستاذ عمرو ازهرى النور منظمة كلنا قيم الطوعية ان المنظمة تساعد فى كل الاعمال والظروف التى تمر بها البلاد وكل ماينزف جرح الوطن كلنا قيم بتكون موجودة للمساعدة قائلا إن المنظمة تقدم الخدمة للمواطنين الوافدين من الخارج كبسمة جميلة مع اضافة الروح السودانية المعهود بها مشيرا الى انهم يقومون بعدة أدوار منها اطعام اطفال الشوارع سبعة الف وجبة فى اليوم منذ بداية جائحة كورونا واستراحة لأطفال السرطان .

من جانبه قال الاستاذ خالد الطيب مصطفى منسق عودة العالقين بالهند أن التواصل تم مع شركة شركة فلاى دبى والتى قدمت أسعار التذاكر والركاب وتم الالتزام من أصحاب العمل بدعم مبلغ 15000 الف دولار لتكملة النواقص ومساعدة المتعففين

لافتا الى تشكيل لجان من أربعة أشخاص لترتيب الرحلة مع السفارة السودانية بالهند والمنصة السودانية مقدما شكره لجميع الجهات التي ساعدت بجهدها ومالها والمبادرة الطيبة وصولنا لأرض الوطن .

سونا

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