محلية السوكي تنظم ورشة حول مشروع قانون السلم التعليمي الجديد





أكدت دكتور مناهل موسى عبدالله وزيرة التربية والتوجيه بولاية سنار أن وزارتها تعمل بكل تفان وعمل دؤوب لتحقيق خطوات التعليم وانجاح السلم التعليمي الجديد الذي يطبق في الفترة القادمة.

وقالت د. مناهل لدى مخاطبتها بمحلية السوكي ورشة عمل حول مشروع قانون السلم التعليمي الجديد من قبل وزارة التربية والتوجيه ولاية سنار بحضور المدير التنفيذي للمحلية ومدير تعليم مرحلة الاساس بالولاية و مدير التخطيط بالوزاره ومدير المشروعات و مدير التعليم الخاص ومدراء التعليم الاساسي والثانوي بالمحلية ولجان المقاومة والخدمات والتغيير ولفيف من شركاء وخبراء التعليم ، قالت مناهل أن ولاية سنار تعد أول ولاية تناقش القانون على مستوى ولايات السودان مهنئة كل المتفوقين بالمحلية ، داعية لتكريم العشرة الأوائل والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة .

من جهته أشاد المدير التنفيذي بكافة الجهود المبذولة تجاه التعليم ، مهنئا المتفوقين بالمحلية مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى تضافر كل الشركاء للخروج برؤية متكاملة وناجحة .

فيما أكد الأستاذ محمد الحسن مدير مرحلة الاساس محلية السوكي أهمية ترتيب العمل وتضافر الجهود لتنفيذ المراحل التعليمية الجديدة والعمل على انجاحها .

وتناول الأستاذ صديق أحمد ابراهيم مدير التعليم الأساسي بالولاية المراحل التعليمية الجديدة وكيفية تطويرها ، وقدم شرحاً وافياً بأهمية الفترة القادمة والترتيب الجيد لها مؤكدا أن ولاية سنار دوما سباقة لأي عمل ، حيث باشرت الولاية تنفيذ العمل بقيام الورش التدريبية لهذا القانون الجديد لتنظيم التعليم و التي ستنفذ على مستوى المحليات السبع بالمحلية مؤكدا إعادة التدريس لنهجه الأول .

كما قدم الأستاذ صلاح العشارى شرحا مفصلا حول قانون تنظيم التعليم للعام 2020 م من أجل التطوير والتحديث للعملية التعليمية ، و موجه رسالة للمحلية باستخراج شهادة بحث لكل المدارس ، كما قدم تنويرا شاملا لتوقعات ماذا بعد القانون .

سونا

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