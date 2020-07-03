اجتماع مشترك بين لجنة أمن بركات ومحلية جنوب الجزيرة





تناول مدير وحدة بركات الإدارية أمام الإجتماع المشترك بين لجنة أمن محلية جنوب الجزيرة برئاسة الأستاذ اسامة السماني الطيب المدير التنفيذي للمحلية ولجنة أمن وحدة بركات الفرعية الذي إلتأم صباح اليوم بوحدة بركات الإدارية ، تناول مجمل الأوضاع الإدارية والامنية بالوحدة الإدارية مشيرا لمشكلة التعديات على الأراضي الحكومية والنقص الحاد في السلع الإستراتيجية المدعومة.

ولفت الأستاذ السماني الىعدم تناسب عدد المخابز مع عدد القرى مما شكل تحدياً في توزيع الدقيق المدعوم للمخابز .

من جهته أشاد المدير التنفيذي بالتنسيق المحكم بين أعضاء لجنة أمن بركات في التعامل مع كافة قضايا ومشكلات المنطقة ، معلنا إلتزام المحلية بالعمل على حل كافة المشكلات التي تعترض سبل ترقية وتطوير الخدمات بالمنطقة ، كما وجه بالعمل بروح الفريق الواحد في توزيع السلع الإستراتيجية المدعومة لمستحقيها بشفافية وعدالة وفق الكثافة السكانية

سونا

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