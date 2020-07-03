إستئناف مفاوضات سد النهضة تحت اشراف الوساطة الافريقية





استؤنفت بعد ظهر اليوم وبتقنية الفيديو المفاوضات الخاصة بسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان تحت إشراف الوساطة الإفريقية برئاسة جنوب افريقيا التى تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى .

واوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الري أنه وفى هذا الإطار تلقى دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء رسالة من رئيس جنوب افريقيا أثنى فيها على الدور الايجابى والبناء الذى قام به دكتور حمدوك فى الإجتماع الأخير لرؤساء دول وحكومات مجلس الإتحاد الأفريقى والسودان واثيوبيا ومصر حول سد النهضة الاثيوبى .

وقال السيد سيريل رامافوزا رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الافريقى أن مساهمة د.حمدوك فى الاجتماع عبرت عن إلتزام السودان بالتوصل لحل سلمي متوافق عليه بين الاطراف وأعرب عن تقديره لامتناع السودان عن إتخاذ اية إجراءات اوالإدلاء بتصريحات من شأنها تعكير الاجواء والتأثير سلبا على المفاوضات .

وجاء فى الرسالة أن الاجتماع الإستثنائى لمجلس الإتحاد الأفريقى قد التزم بالتوصل لحل متوافق عليه فى الإطار الأفريقى واستنادا على إعلان المبادئى الذى تم التوقيع عليه بين السودان ومصر واثيوبيا .

واعرب السيد رامافوزا عن أمله فى ان تتوصل المفاوضات التى يتوسط فيها الاتحاد الافريقى لحل مقبول يحفظ مصالح الاطراف الثلاثة .

وكان الامين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيرش قد أكد فى لقاء سابق بالمجموعة العربية فى الامم المتحدة ان نقطة الارتكاز فى الحل المرتقب هى موقف السودان، وأشاد بمسودة الإتفاق التى أعدها السودان وإعتبرها الإطار الافضل للتفاوض للوصول لحل لأزمة تشغيل سد النهضة ونوه إلى أن المخرج من هذه المعضلة هو الموقف السوداني والجهود التى يضطلع بها رئيس وزرائه الدكتور عبد الله حمدوك .

سونا

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