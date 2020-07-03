تأجيل سنة الاساس لتطبيق قانون الضرائب من 2019 الى 2021





كشف المهندس هاشم صلاح مطر رئيس لجنة التسيير لاتحاد عام اصحاب العمل السوداني عن الوصول لاتفاق لتأجيل سنة الاساس لانفاذ وتطبيق قانون الضرائب الجديد الى العام 2021 والتي تُحصل بموجبه الضريبه في 2022 عوضا عن اعتماده باثر رجعي من العام 2019 وتطبيقه فى 2020 الحالي على ان يُسن كقانون في اجتماع مجلسي السيادة والوزراء القادم.

واشار هاشم مطر فى تصريح لـ(سونا) الى ان اجتماع مشترك انعقد وضم وزير المالية الدكتور ابراهيم البدوي ووفد اتحاد اصحاب العمل برئاسة رئيس لجنة تسيير الاتحاد بحضور وكيل وزارة المالية والمستشار القانوني للوزارة والامين العام لديوان الضرائب فتح الرحمن جاويش وعدد من قيادات وزارة المالية، امن علي اهمية دور القطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني وقيادة قطاعاته للاقتصاد في انشطته المختلفة كما تم الاتفاق على عقد “المؤتمر الضريبي الموسع” خلال الفترة المقبلة بمشاركة الاتحاد العام لاصحاب العمل واتحاداته القطاعية وممثلي وزارة المالية وديوان الضرائب لمناقشة واستعراض عدد من الاوراق من الجانبين واقامة ورش عمل تتضمن كافة المساهمات المقدمة من المشاركين للخروج بتوصيات ومخرجات لرؤية مشتركة وموحدة متفق عليها يُستهدى بها لمشروع قانون الضرائب المستقبلي ووضع الاطر الفاعلة والجديدة لخلق علاقة شراكة إيجابية حقيقية بين الاتحاد العام واتحاداته القطاعية وديوان الضرائب بما يخدم قضايا الاقتصاد الوطني.

واشاد هاشم مطر رئيس لجنة التسيير باتحاد اصحاب العمل بتجاوب وتفهم السيد وزير المالية لما يمُر به القطاع الخاص طوال الفترة الماضية وتفهمه للاثر السالب لجائحة الكورونا على كل قطاعات الاعمال في السودان، كما اكد ان الخطوة تعتبر بادرة جيدة من الدولة تجاه القطاع الخاص تحول دون تحميله المزيد من الاعباء التي تفوق طاقته.

سونا

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