الصحة بشمال دارفور تؤكد اهمية دور الائمة في مكافحة كورونا





نظمت ادارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الادارة العامة للشؤون الدينية بولاية شمال دارفور اليوم بالفاشر الجلسة التنويرية للائمة والمؤذنين حول مكافحة الكورونا وأمراض الخريف .

واكد مدير ادارة تعزيز الصحة محمد عبدالقادر فرج اهمية الدور الرسالي الذي يلعبه الائمة والمؤذنون في التوعية الصحية للمجتمع للوقاية من الامراض، ودعا خلال مخاطبته فاتحة اعمال الجلسة التنويرية الى ضرورة تخصيص رسائل محددة حول فيروس كورونا وامراض الخريف ونشرها باستمرار عبر منابر الجمعة وعقب الصلوات وحث المصلين على اتباعها حتى يسهم في الحد من انتشار الامراض وسط المجتمع..

في ذات السياق دعا مدير الادارة العامة للشؤون الدينية بالولاية الشيخ عبد الرحمن اسماعيل اسحق الى ضرورة تناول الارشادات والمحاذير الصحية من الناحية التأصيلية والشرعية، مشيرا الى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الائمة والمؤذنين باعتبارهم من اكثر الفئات تواجدا بالمساجد، مؤكدا التزام ادارته بتمليك الارشادات والمحاذير الصحية الى منسوبيهم ومتابعة امر تنفيذها بمختلف المحليات.

يذكر أن الجلسة التنويرية للائمة والمؤذنين حول فيروس كورونا وامراض فصل الخريف تستهدف اكثر من (350) من الائمة والمؤذنين بمدينة الفاشر يتم تنويرهم على دفعات وذلك لمنع الزحام والتزاما بالموجهات الصحية للوقاية من جائحة كورونا.

سونا

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