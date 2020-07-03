



بسم الله الرحمن الرحيم

*حزب دولة القانون والتنمية*

بيان صحفي

*عن إدعاءات إعلام قحت حول إعتقال رئيس الحزب*

لا يزال الإعلام القحتاوي يكذب ويتحرى الكذب وقد خرج علينا مسيلمة قحت الكذاب المدعو منعم سليمان بدعوى لم تكن صادمة لنا ولا للرأي العام إذ أصبح هذا السلوك التلفيقي والفجور في الخصومة والمحاولات اليائسة في توريط الخصوم أمرا مألوفا وقد زعم الكذاب الأشر أن قوة داهمت تيار نصرة الشريعة ودولة القانون وعثرت على متفجرات مشابهة لتلك التي استخدمت في مسرحية اغتيال رئيس وزراء قحت عبدالله حمدوك وفي محاولة للزج باسم الدكتور محمد علي الجزولي رئيس الحزب زعم أنه رئيس التيار ومن قبله مضى صنوه المدعو صلاح مناع وهو يزعم أن دكتور الجزولي يقود تحالف حشد وفي ظل هذه الإدعاءات والإفتراءات والترقيع لخرقة تركيب تهمة وإدانة نود أن نبين الآتي :

اولا : لماذا كل هذا السعار والجنون الذي أصاب القوم بعد أن كشف رئيس الحزب لايفه الشهير الذي شاهده في صفحته ما يزيد عن نصف مليون عن نية متطرفي قحت وتحالف العنصريين منهم البغيض في تفجير الأوضاع في السودان وسوقها إلى الانفلات الأمني؟!

ثانيا : لقد انطلق تيار نصرة الشريعة ودولة القانون المبارك الذي كان حزبنا من مؤسسيه منذ شهر مايو 2019م ومضى في اتباع جميع الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن رأيه ورفضه لحكومة قحت الحزبية التي يتحكم فيها اليسار المتطرف فإطلاق مثل هذه الإدعاءات بعد 24 ساعة من توعية شعبنا بمؤامرة التخريب والتدمير لا يخفى على من له مسكة من عقل سب هذا الزعر والهياج وليس أدل على تهافت هذه الإدعاءات من جمعها بين الكذب والجهل فرئيس الحزب ليس زعيما للتيار وحزبنا ليس عضوا في حشد !!.

ثالثا : رئيس الحزب حر طليق ولم يبلغنا بطريقة رسمية أن بلاغا مفتوحا فيه تحت أي تهمة غير التهويش الذي نقرأه في صفحات مراهقي قحت على مواقع التواصل الاجتماعي.

رابعا : لم يكن في السجن والحبس في يوم من الأيام مفزعا ومخيفا لصاحب قضية وقد خبر قادة قحت زعيم الحزب رفيقا في زنازين النظام السابق ويعرفون كيف كان صابرا صامدا بل شاكرا ومصدر تثبيت لرفقائه على النضال ضد الظلم والاستبداد .

خامسا : وإنا لنعجب من من يفرح بأخبار الاعتقال من المنتسبين الكذبة لأعظم ثورة رفعت شعار الحرية والسلام والعدالة فداست على تلك الشعارات العظيمة أحذية المستبدين الجدد الثقيلة.

سادسا : الإجراءات الأمنية المضروبة على رئيس الحزب لا علاقة لها بأخبار البلاغات المدعاة وهي سابقة لذلك بعد أخبار مؤكدة ورصد دقيق لحركة مجموعة مشبوهة من ضمنها أجانب في محيط تواجده وحركته فإن حكومة قحت التي تسمح لدولة أجنبية بإقامة محطتين للتجسس على شعبها لا يستبعد عنها أن تسمح لهم باغتيال معارضيها وقد اعترف أحد قادتهم أنهم يتفقون مع هذه الدولة على العداء للإسلاميين فما هي حدود هذا الإتفاق وما هي أدواته وأساليبه

سابعا : سيمضي حزبنا الذي لا يزايد أحد على مشروعيته الثورية في مناهضة هذا الإختطاف البين لثورة الشباب والعمل على إسقاط هذه السلطة الانتقامية الحزبية الإقصائية حتى نحقق هدف الثورة في مرحلتها الانتقالية بإقامة حكومة كفاءات وطنية مستقلة غير حزبية وتحقيق المصالحة الشاملة والسلام العادل لتنهي ثورة ديسمبر آخر عذابات شعبنا في الإضطراب السياسي والإنهيار الإقتصادي والحروب الأهلية.

*من أجل وطن يسعنا بعدله ويعمنا بخيره*

*الأمانة السياسية*

الجمعة 3 يوليو 2020م

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