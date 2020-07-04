تفكيك شبكات تهرب الذهب الخام بالشمالية وشمال كردفان





تمكنت مباحث التعدين من الايقاع بشبكتين تهربان الذهب بالولاية الشمالية وشمال كردفان وتتخذ إجراءات قانونية في مواجهة المتورطين. وقال العميد شرطة د. أسامة عثمان مدير دائرة الأمن وشؤون الولايات بالإدارة العامة لتأمين التعدين في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة ان هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود ادارته في منع عمليات تهريب المعدن الذي يشكل أحد روافد الاقتصاد الوطني حيث توفرت معلومات لادارته عن نشاط لشبكة تهرب الذهب الخام من مناطق التعدين للاسواق دون الحصول علي الأوراق الرسمية من الجهات المختصة تم نصب كمين محكم بمعبر الخناق أسفر عن ضبط متهم وبحوزته عدد 3558 جرام من الذهب تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 32 من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2015 بقسم شرطة عبري. مضيفا وبولاية شمال كردفان توفرت معلومات لادارته عن شبكة تهرب الذهب بطرق مخالفة للقانون فتم تكليف فريق من مباحث التعدين الايقاع بالشبكة وانهاء مغامرات أفرادها ووضع حد لنشاطهم فتمكن أفراد المباحث من ضبط عدد متهمين اثنين وبحوزتهما عدد 20 قطعة باوزان مختلفة جملة زنتها 2196 جرام من الذهب بجانب قطع اخري تبلغ زنتها 1113 تم اتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 32من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين بالقسم الشرقي بمحلية شيكان بمدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان من جانبة ثمن اللواء شرطة حقوقي زين العابدين عثمان مدير الادارة العامة لتأمين التعدين جهود منسوبي ادارته بمختلف تخصصاتهم في حفظ الأمن بربوع البلاد ضمن منظومة قوات الشرطة بجانب واجباتهم في حفظ وتأمين ثروات البلاد المعدنية عبر انفتاح ادارته بربوع البلاد والانتشار بأماكن الأنشطة التعدينية

مبينا أن الضبطيات نتاج بجهود حثيثة من منسوبي الإدارة في تطبيق الخطط الإطارية التفصيلية التي تهدف الي حماية الاقتصاد الوطني وأحكام السيطرة علي منتجات التعدين وانفاذا السياسات العامة للدولة في المحافظة علي أصولها. وأكد اللواء زين العابدين تصميم وقدرة ادارته علي تفكيك الشبكات الإجرامية التي تهدف الي اضعاف المركز المالي والاقتصادي للدولة عبر تهريب معادن البلاد التي توفر العملات الاجنبية وتحسن من مستوي دخل الفرد وتحقق التنمية المنشودة مجددا تحزيرات ادارته بتقديم المتورطين بتهريب معدن الذهب الي العدالة وتطبيق القانون بكل صرامة.

الانتباهة

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