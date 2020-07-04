وكيل الصناعة يشيد مبادرة كتيب دبلوم ريادة الأعمال المتقدم





-اشاد السيد محمد علي عبدالله وكيل وزارة الصناعة والتجارة بمبادرة كتيب دبلوم ريادة الأعمال المتقدم لمجموعة من .العاملين بالوزارة نالوا التدريب على أحدث برامج ريادة الأعمال

وقال الوكيل ان مبادرة الكتيب تعتبر تحدياً كبيراً ونجاحاً لم يسبقه نجاح من قبل العاملين بالوزارة ووعد برعايتها حتى يستفيد منها بقية العاملين .بالوزارة وعكسها للمؤسسات الأخرى

من جانبه اعرب الدكتور/ محمد قاسم العزاني رئيس لجنة رواد الأعمال الشباب في مجلس الشباب العربي والأفريقي عن سعادته بهذه المجموعة التي يعتبرها متفردة في اهتمامها وتفوقها ومشاركتها وجديتها وحرصها على الحضور والتدرب على احدث برامج ريادة الأعمال مشيرا الى تفوق جميع المشاركين كأول سابقة على مستوى الدبلومات والكورسآت التدريبية وأنهم تفوقوا في المجال النظري من خلال المشاركات بالأسئلة والاستفسارات وتلخيص المحاضرات وتقديم الملاحظات ومناقشتها.

واضاف أنهم قدموا ستة مشاريع بدراسة جدوى يمكن تنفيذها في الواقع فقدمت المجموعة الأولى دراسة متكاملة عن محل لبيع الفطائر والمجموعة الثانية مشروع عن مشغل للثياب النسائية بينما المجموعة الثالثة نفذت مشروع تربية دواجن كما انفردت المجموعة الرابعة بعمل مزرعة لإنتاج وتسويق الالبان وكانت مشاركة المجموعة الخامسة في إنشاء صالون رجالي عصري. وختمت المشاريع المجموعة السادسة بتقديم مشروع زي للعمال والزي المدرسي.

وتضمن الكتيب الجزء الثاني من الدبلوم والذي اشتمل على إنشاء أربع منظمات خيرية هي منظمة المرأة الرائدة التطوعية ومنظمة بسمة أمل الخيرية لكفالة الأيتام ، ومنظمة السودان للعون الانساني والتنمية الزراعية و الرابعة منظمة تمكين المرأة السودانية المنتجة .

سونا

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