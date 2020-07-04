المدير التنفيذي لمحلية امدرمان يقف على انسياب الخدمات بالصفوة





وقف المدير التنفيذي لمحلية امدرمان الاستاذ احمد السماني على موقف انسياب الخدمات بمنطقة الصفوة والعمل بالمخابز

وطالب المدير التنفيذي بأهمية الالتزام بالأحجام المخصصة للخبز واصحاح البيئة بالمخابز وضمان الاشتراطات الصحية كما طاف على عدد من مصارف الامطار بالمنطقة داعيا للاسراع في تكملة العمل وازالة الانقاض ووعد بحل كافة الاشكاليات التي تواجه مواطني المنطقة مبينا اهمية تحسين البيئة وعمل الارشادات الصحية الخاصة بعمل المخابز والتنسيق المشترك بين الوحدة الادارية ولجان الخدمات بالمنطقة من اجل احداث التغيير المنشود.

سونا

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