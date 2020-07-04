أفتتاح مراكز ترخيص المركبات اعتباراً من يوم غد الأحد





أعلنت الادارة العامة للمرور- دائرة مرور ولاية الخرطوم ادارة الترخيص أفتتاح مراكز الترخيص (ترخيص مركبات فقط) بمحليات الولاية المختلفة اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق 5 يوليو بكل من مراكزالعلاقات البينية ومركز جبرة ومركز ابو ادم وشرق النيل والثورة وام بدة .

ونوهت الادارة العامة للمرور الى اتخاد كافة الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي داخل المراكز للسلامه العامة راجية من المواطنيين الالتزام بارتداء الكمامة والمرور ببوابة التعقيم واتباع كافة الارشادات والتوجيهات الموضوعة حتى ينعم الجميع بخدمة مرورية آمنة .

سونا

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