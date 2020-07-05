شاهد بالفيديو.. الحسناء لوشي تشعل السوشيال ميديا بسؤال هل أنا (بايرة)؟ وتقلد حنان جوطة بشكل مضحك





عادت نجمة السوشيال ميديا والمذيعة آلاء المبارك “لوشي” لإشعال السوشيال ميديا, وذلك بعد أيام من تداول فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه وهي ترتكب أخطاء فادحة بوصفها للسودان بالمدينة, وتصنيفها لمدينة الأبيض كولاية.

وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فكعادتها لم تلتفت نجمة قناة سودانية 24 للانتقادات التي وجهت لها, وواصلت إشعال السوشيال ميديا حيث أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعي صفحتها بفيديو استعانت فيه بتطبيق “تيك توك” لتقلد مشهد من المسلسل السوداني (الدعيتر) الذي عرض في رمضان قبل الماضي وحقق مشاهدات عالية.

https://web.facebook.com/LooshiOfficial/videos/982731462146740/

وقامت لوشي بتقليد مقطع لمشادة حدثت في المسلسل بين “شرارة” محمد جلواك وبين الممثلة التي قدمت دور “حنان جوطة” وكتبت الحسناء على المقطع الذي نشرتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (انا بايره ؟ انا زي المواعيد دي ما بشوف).

نجمة السوشيال ميديا قلدت “حنان جوطة” بطريقة نالت استحسان متابعيها الذين ناصحوها بالتوجه للعمل الدرامي نظراً للموهبة الدرامية الكبيرة التي تتمتع بها على حد قولهم.

الخرطوم _ النيلين

شارك الموضوع :





