إستئناف حركة البصات السفرية بين الولايات يوم الخميس وتعرفة جديدة للتذكرة





أعلنت اللجنة التسيرية لغرفة البصات السفرية، أمس عن استئناف عمليات السفر بين الولايات اعتباراً من الخميس المقبل، وزيادة تذكرة السفر بنسبة (100%).

وكشف الأمين العام لغرفة البصات السفرية، عبد الملك بشير عن إجراءات صحية مُحكمة ستطبق في عمليات السفر والتي تستأنف الخميس المقبل، في وقت انتقد عدد من المواطنين ارتفاع تذكرة العربات الملاكي مابين 100الى 400 جنيه داخل ولاية الخرطوم.

وحمل عدد من المواطنين في حديثهم لـ(الجريدة) مسؤولية ارتفاع اسعار العربات الملاكي للحكومة لانها سمحت لسائقيها استغلال ظروف الحظر الصحي حيث ارتفعت تذكرة الميناء البري الى الخرطوم 100جنيه بينما وصل سعر تذكرة الميناء البري الفتيحاب 200جنيه وصابرين 250جنيه وتراوحت سعر تذكرة سوق ليبيا بين 250الى 300، جنيه وارتفع سعر التاكسي الى سوق ليبيا الى1500جنيه.

وأشار أمين البصات السفرية في تصريحات صحفية الى تقليص عدد الركاب إلى النصف مع مضاعفة قيمة التذكرة إلى الضعف عن آخر سعر للتذاكر قبيل قرار منع السفر في مارس الماضي، لافتاً إلى تطبيق إجراءات التعقيم والتباعُد بين الركاب، وأضاف: (سيكون هنالك التزام بقرار بعض الولايات إن رأت عدم فتحها وعدم دخول البصات اليها)، ووصف قرار الاستئناف بالخطوة الجيدة خاصة وأنها جاءت بعد ارتفاع حجم الخسائر إلى أكثر من (44) مليار جنيه لهذا القطاع بعد تعليق السفر في مارس الماضي.

الخرطوم : سعاد الخضر- شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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