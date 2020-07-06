تفاصيل استجواب البشير بشأن إعدام الضباط





خضع الرئيس المخلوع البشير اليوم “الأحد” للإستجواب أمام اللجنة المكلفة بالتحقيق في إعدام (28) ضابط من القوات المسلحة في رمضان 1990م.

وقال ممثل هيئة الدفاع محمد الحسن الأمين لـ (الصيحة) إن البشير خضع للاستجواب من قبل اللجنة باشراف وكيل أعلى نيابة الخرطوم شمال أبشر دلدوم.

وقال الحسن إن الإستجواب تم في مقر اللجنة المخصص أيضا للجنة إزالة التمكين حالياً بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم.

وأبلغت مصادر “الصيحة” أن الملف شارف على نهاياته ومن ثم أحالته للمحكمة.

وأكدت مصادر أن البشير لم يكن متعاوناً في التجاوب مع اللجنة، واستمرت الجلسة المغلقة ساعتين، فيما طوقت الشرطة كافة جوانب المقر وأغلقت الشوارع المحيطة بالمبنى.

ووصل البشير مقر اللجنة وسط حراسة أمنية مشددة شملت الأجهزة الأمنية الجيش والشرطة والدعم السريع، وظهر المخلوع بزيه القومي ويرتدي “كمامة”.

وكانت اللجنة اكملت إجراءات التحري والتحقيق مع (40) ضابط في السجن الحربي ادلوا بإفاداتهم أمام اللجنة سابقاً.

وكشفت المصادر أن البشير يستم استجوابه الأسبوع المقبل لإكمال الإفادات.

الصيحة

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