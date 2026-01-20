والي كسلا يستقبل وفد حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي

استقبل والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق بمكتبه يوم الاثنين بأمانة الحكومة وفد حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة علي محمد حامد شاكوش والذي اوضح ان الزيارة الى ولاية كسلا تأتي ضمن جولة طواف قام بها وفد الحركة شملت ولايات الخرطوم، النيل الابيض، الجزيرة والقضارف.

وقال اننا جئنا الى كسلا لنشكر اهلها إنابة عن رفقاء سلام جوبا باعتبار ان ولاية كسلا كانت المنطلق للقوات المشاركة في ميادين القتال. واضاف ان ولاية كسلا كان لها الفضل في كثير من الترتيبات والتنظيمات التي انطلقت الى كل المحاور، مبينا ان قوات الحركة موجودة في كل محاور القتال.

ونقل شاكوش تحايا المرابطين من قوات الحركة في الميادين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة وتأكيد الوقوف معه، منوها الى ان الحركة قدمت اول شهدائها في مايو من العام 2023، واشار الى تخريج الحركة لعدد كبير من المجندين.