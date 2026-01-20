سياسية
والي كسلا يستقبل وفد حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي
استقبل والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق بمكتبه يوم الاثنين بأمانة الحكومة وفد حركة وجيش تحرير السودان المجلس الانتقالي برئاسة علي محمد حامد شاكوش والذي اوضح ان الزيارة الى ولاية كسلا تأتي ضمن جولة طواف قام بها وفد الحركة شملت ولايات الخرطوم، النيل الابيض، الجزيرة والقضارف.
وقال اننا جئنا الى كسلا لنشكر اهلها إنابة عن رفقاء سلام جوبا باعتبار ان ولاية كسلا كانت المنطلق للقوات المشاركة في ميادين القتال. واضاف ان ولاية كسلا كان لها الفضل في كثير من الترتيبات والتنظيمات التي انطلقت الى كل المحاور، مبينا ان قوات الحركة موجودة في كل محاور القتال.
ونقل شاكوش تحايا المرابطين من قوات الحركة في الميادين لرئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة وتأكيد الوقوف معه، منوها الى ان الحركة قدمت اول شهدائها في مايو من العام 2023، واشار الى تخريج الحركة لعدد كبير من المجندين.
من جانبه رحب الوالي بزيارة وفد الحركة، ممتدحا دور كافة القوات الاخرى المساندة للقوات المسلحة في معركة الكرامة من القوة المشتركة والمستنفرين والمقاومة الشعبية والشرطة وجهاز الامن، مبينا ان وقفة هذه القوات وتقديمها لعدد من الشهداء والمصابين والمفقودين دليل على استعدادهم لتقديم التضحيات من اجل الوطن ودحر التمرد من كل ربوع السودان، ممتدحا التقدم الكبير الذي ظلت تقدمه القوات المسلحة والمشاركة في القتال خاصة محاور ولايات كردفان.
سونا