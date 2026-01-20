بحث خطط إعادة تأهيل الطرق والجسور وقطاع النقل بولاية الخرطوم

بحث وزير البنى التحتية والنقل الأستاذ سيف النصر التجاني هارون، الاثنين، مع والي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، سبل تعزيز التعاون المشترك في مشروعات إعادة تأهيل الطرق والجسور ووسائل النقل والمواصلات بالولاية، وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ الهادي عبدالسيد إبراهيم.

وتناول اللقاء خطط إعادة الإعمار وتهيئة البيئة العامة، خاصة في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي ووسائل النقل، باعتبارها من أولويات المرحلة المقبلة لدعم عودة الحياة والاستقرار إلى العاصمة.

وأكد وزير البنى التحتية والنقل أن الوزارة تضع ولاية الخرطوم ضمن أولوياتها في برامج إعادة التأهيل، مشيراً إلى أن الخطة تركز على إصلاح الطرق التي تعرضت لتصدعات كبيرة خلال فترة الحرب، وفق المواصفات الفنية العالمية، مع العمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية الاستراتيجية.

من جانبه، ثمّن والي الخرطوم جهود وزارة البنى التحتية والنقل ودورها المحوري في تهيئة البيئة وإعادة الإعمار، مؤكداً أهمية الإسراع في تأهيل جسري الحلفايا وشمبات وعودتهما للخدمة لمواكبة حركة المواطنين والمؤسسات الاتحادية بعد عودة الحكومة إلى العاصمة.

وأوضح الوالي أن أوضاع الطرق الداخلية بالولاية تحتاج إلى تدخل عاجل ومجهودات مضاعفة، داعياً إلى استنفار الشركات الوطنية العاملة في مجال الطرق والجسور للإسهام في عمليات التأهيل والصيانة.

وأشار إلى أن مشروع القطار المحلي يمثل أحد الحلول المهمة لتخفيف الضغط المروري، مؤكداً ضرورة دعمه وإعادته بصورة أفضل خلال المرحلة المقبلة.