وزير الإنتاج بسنار يشيد بخطة تعزيز الإيرادات الزراعية

أشاد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية سنار، الوزير المكلف، دكتور نور الدين داؤود موسى، أشاد بنجاح الاجتماع الذي عقد الاثنين، لوضع خطة لتعزيز الإيرادات الزراعية وتفعيلها.

الاجتماع ضم مدير الغابات الولائية،المهندس علي شيخ إدريس ومدير القطاع المطري والمشاريع الرائدة، المهندس موسى محمد أحمد، والمراجعة الداخلية هيثم محمد الاحدب ،و المدير المالي جميلة محمود ، بجانب المراقب المالي، ومدير الإيرادات بالوزارة ، والمدير الإداري المهندس مهدي يحي .

وأكد الوزير أن الخطة تهدف إلى تلبية طموحات المزارعين وتعزيز العمل الجماعي لتحقيق التغيير المنشود في الوزارة، مشيرًا إلى أن المخرجات الإيجابية ستسهم في تحسين الأداء العام وتحقيق أهداف الخطة العام 2026.

وناقش الاجتماع آليات الحصول على الإيرادات وتفعيلها وتوسيعها، وتم استعراض العقبات التي قد تعوق عملية التحصيل.