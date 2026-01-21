الهلال الأحمر السوداني يلتقي وفد الهلال الأحمر التركي الزائر ويثمن دعمه المتواصل

التقى رئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني، د. عبد الرحمن بلال بالعيد، والأمين العام للجمعية الأستاذ أحمد الطيب سليمان، الاثنين، بمقر جمعية الهلال الأحمر السوداني بمدينة بورتسودان، بوفد من جمعية الهلال الاحمر التركي برئاسة الامين العام للهلال الاحمر التركي، رمضان سيغل، ومديرها العام البرت دجوك.

واعرب د. عبد الرحمن بلال بالعيد، في تصريح صحفي عقب اللقاء عن تقديره للدعم المتواصل الذي ظلت تقدمه تركيا للسودان وفي مساعدة النازحين، مشيرا الى الدعم المقدم من جمعية الهلال الاحمر التركي عبر باخرة المساعدات الانسانية.

ورحب بالجهود التي تقوم بها منظمة الهلال الاحمر التركي من حيث التعاون والتنسيق مع جمعية الهلال الاحمر السوداني، والتي تعتبر نموذجا يحتذى للجمعيات الوطنية.

من جهته ثمّن الأستاذ أحمد الطيب، الامين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني، الجهود الكبيرة التي تبذلها الجمهورية التركية حكومةً وشعباً، والهلال الأحمر التركي على وجه الخصوص، في دعم المتأثرين والنازحين جراء الحرب، مؤكداً أن هذه المساندة تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون بين الجمعيات الوطنية.

واعرب الطيب، عن ترحيبه بالدعم المقدم من جمعية الهلال الاحمر التركي الزائر للسودان، من خلال المساعدات الإنسانية عبر باخرة إغاثية قادمة من تركيا، موضحاً أن إجمالي الشحنة يبلغ نحو (2500) طن من المساعدات، خُصص منها ما يقارب (862) طناً لجمعية الهلال الأحمر السوداني.

وأوضح أن الجمعية ستتولى توزيع هذه المساعدات على النازحين والمتضررين في جميع ولايات السودان، وتقدم بالشكر الجزيل إلى الحكومة التركية، والشعب التركي، وكافة المنظمات التركية الداعمة، بما فيها جمعية الهلال الأحمر التركي ومنظمة افاد التركية، مشيداً بدورهم المتواصل في تسيير القوافل الإغاثية لمساندة الشعب السوداني.

من جانبه، أكد الامين العام للهلال الاحمر التركي رمضان سيغل حرص بلاده على تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للشعب السوداني، ودعم الجهود الرامية إلى تحسين الوضع الإنساني لتجاوز الاوضاع الحالية، مؤكدا حرص الجمعية بالعمل على تقديم كل الاحتياجات الإنسانية.