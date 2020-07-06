شاهد.. الحسناء لوشي تكتسح السوشيال ميديا بفيديو الفضيحة وتعالجه بذكاء كبير بسؤالها أنا (بايرة)؟ وبتقليد حنان جوطة بشكل مضحك





اكتسحت حسناء الإعلام السوداني آلاء المبارك لوشي قائمة أهم الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها, وذلك على خلفية مقطعي فيديو حديثين تم تداولهما على نطاق واسع على منصات مواقع التواصل المختلفة.

وبحسب ما نشر محرر كوش نيوز فقد وقت سابق فقد أثارت الحسناء جدلاً واسعاً في المقطع الأول الذي وصف بالفضيحة الكبرى, وظهرت لوشي مرتبكة بعض الشيء وهي تقدم إحدى فقراتها التلفزيونية, ووضح ارتباكها على الهواء مباشرة بتصنيفها للسودان كمدينة.

ولم تكتفي نجمة سودانية 24 بهذا الخطأ بل زادت (الطين بلة) في المرة الثانية عندما تحدثت عن مدينة الأبيض وصنفتها كولاية بقولها (ولاية الأبيض) وهي أخطاء قاتلة وشنيعة بحسب ما ذكر معلقون على المقطع.

فضيحة كبرى لحسناء الإعلام السوداني لوشي فضيحة كبرى لحسناء الإعلام السوداني لوشي على الهواء مباشرة Geplaatst door ‎النيلين‎ op Donderdag 2 juli 2020

ووفقاً لمتابعات محرر كوش نيوز فقد نجحت لوشي وبذكاء تحسد عليه في صرف أنظار رواد مواقع التواصل عن الفيديو الأول وذلك بنشرها لفيديو جديد على حسابها عبر فيسبوك استعانت فيه بتطبيق “تيك توك” لتقلد مشهد من المسلسل السوداني (الدعيتر) الذي عرض في رمضان قبل الماضي وحقق مشاهدات عالية.

وقامت لوشي بتقليد مقطع لمشادة حدثت في المسلسل بين “شرارة” محمد جلواك وبين الممثلة التي قدمت دور “حنان جوطة” وكتبت الحسناء على المقطع الذي نشرتها على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (انا بايره ؟ انا زي المواعيد دي ما بشوف). نجمة السوشيال ميديا قلدت “حنان جوطة” بطريقة نالت استحسان متابعيها الذين ناصحوها بالتوجه للعمل الدرامي نظراً للموهبة الدرامية الكبيرة التي تتمتع بها على حد قولهم.

انا بايره ؟ انا زي المواعيد دي ما بشوف 😂😂😂#حنان_جوطه_شرارة Geplaatst door ‎لوشي المبارك – Looshi El-Mubarak‎ op Zaterdag 4 juli 2020

الخرطوم _ النيلين

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