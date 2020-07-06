كلوب: تركيزنا لا ينصب على تحطيم الأرقام القياسية





كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أن فريقه يسير في طريقه لتحطيم رقم مانشستر سيتي القياسي بحصد 100 نقطة في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومع ذلك فقد أكد يورغن كلوب أكد أن تركيز متصدر البريميرليغ لا ينصب حاليا على تسجيل أرقام قياسية أو جديدة.

وقال المدرب الألماني، الذي حقق فريقه 17 فوزا في 17 مباراة على أرضه في أنفيلد بالدوري هذا الموسم “لم نحضر إلى هنا ونحقق الأرقام التي تحققت بسبب التفكير في تحطيم الأرقام القياسية”، وفقا لرويترز.

وأضاف كلوب “ينصب تركيزنا دائما بنسبة 100 في المئة على المباراة.. وهذا الأمر لن يتغير”.

وتابع “إذا كنا نريد تحقيق رقم قياسي من النقاط فهذا يعني الفوز بكل المباريات، وهذا أمر غير معقد. يعرف اللاعبون ذلك ولا نحتاج إلى تذكير المجموعة بهذا الأمر”.

يشار إلى أن فريق ليفربول، الذي فاز بهدفين دون رد على أستون فيلا يوم الأحد بفضل هدفي ساديو ماني وكيرتس جونز، يحتاج إلى 12 نقطة من آخر 5 مباريات لاجتياز الرقم القياسي الذي حقق مانشستر سيتي في موسم 2017-2018.

ومن المنتظر أن يحل ليفربول ضيفا على فريق برايتون آند هوف ألبيون، صاحب المركز 15، يوم الأربعاء المقبل.

سكاي نيوز

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