زراعة 3.5 ألف فدان ذرة بالجنيد





أعلن المهندس محمد هارون عثمان مديرعام إدارة الميكانيا والكهرباء، بوزارة الري والموارد المائية إستعداد إدارته لإجراء عمليات الصيانة كافة وتوفير قطع الغيار والإسبيرات المطلوبة لطلمبات الجنيد النيلية ،التي تعمل بكفاءة متدنية نسبة لإنتهاء عمرها الإفتراضي إذ بلغت 40 سنة.

وقال إن الوزارة أوصت المزارعين و الإدارة الزراعية بعدم الزراعة هذا الموسم ، ونبهت المزارعين الي عدم الدخول في مخاطرة بزراعة محاصيل العروة الصيفية إلا بعد إلتزامهم بتحمل كامل المسؤولية في حالة الإصرار على الزراعة ،مبيناً أن الوزارة إتفقت معهم لزراعة (3500) فدان فقط هذا الموسم بمحصول الذرة،وذلك بعد تمكن الوزارة من صيانة و تشغيل وحدتين خلال اليومين الماضيين،وكشف عن الشروع في إحلال طلمبات الحداف ود الفضل في نوفمبر المقبل لتتمكن الوزارة من ري جميع مساحة المشروع المقدرة ب (45) ألف فدان خلال الموسم الزراعي المقبل 2021-2022م.

وفي ذات السياق أكد مدير الطلمبات بالري جاهزيتهم لمتابعة أعمال الصيانة والتشغيل لطلمبات الجنيد النيلية حتي موسم الحصاد لهذا الموسم.

من جانبهم عبر مزارعي الحداف ود الفضل عن رضائهم التام عن مجهودات الري في تشغيل الطلمبات واكدوا التزامهم بزراعة المساحة المتفق عليها.

سونا

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