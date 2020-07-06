مكافحة التهريب بهيئة الجمارك تضبط دقيق مهرب بالقضارف.





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك فرعية ولاية القضارف بالتنسيق مع قوات الاحتياطي المركزي وقوات الدعم السريع من ضبط (206) جوال دقيق مدعوم مهربة للخارج .

وقال العقيد شرطة / ناجي حسين الطاهر مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية القضارف في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، إن هذه الإنجازات تأتي ضمن خطط إدارته الرامية الى صون الإقتصاد الوطني من عمليات التخريب والإضعاف عبر التهريب والتلاعب بالسلع الإستراتيجية التي تمس حياة المواطن المعيشية .

وأكد تنفيذهم لتوجيهات اللجنة الإقتصادية العليا لمحاربة الظواهر السالبة في هذا الجانب ومن ضمنها تهريب السلع الغذائية الإستهلاكية ،مبينا انه تم تنسيق عالي مع قيادة قوات الإحتياطي المركزي وقوات الدعم السريع بالولاية بعد توفر معلومات عن قيام متهم بالحصول علي سلعة دقيق الخبز المدعوم يعمل علي تهريبه الى خارج حدود البلاد بغرض الحصول على كسب ومنفعة مادية حيث تم نصب كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم وبحوزته عدد 206 جوال دقيق من الحصة المدعومة واكد انه تم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادتين 198و 199من قانون الجمارك بالقسم الاوسط القضارف.

وأضاف العقيد الناجي أن ظاهرة تهريب السلع الإستهلاكية تلحق الضرر بالمواطن والإقتصاد الوطني وتتسبب في خلق ندرة وشح في المعروض بالسوق الأمر الذي يؤدي الى إرتفاع الأسعار، مؤكدا أن ادارته ستلاحق كل المتورطين في هذه المخالفات وتضيق عليهم الخناق ولن تتهاون في تطبيق القانون مناشداً المواطنين بالتعاون والتبليغ عن كل المظاهر السالبة والمخالفة للقانون.

سونا

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