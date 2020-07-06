تدشين المنصة الإعلامية الموحدة للشئون الدينية والأوقاف





دشنت وزارة الشئون الدينية والأوقاف ظهر اليوم المنصه الإعلامية الموحدة للوزارة ،وذلك في إطار التخطيط الإستراتيجي ووحدة العمل الإعلامي وتشبيك مكاتب الإعلام بوحدات الوزارة.

وأكد الأستاذ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف أن المنصة تهدف الى عكس أداء إدارات الوزارة شهرياً للخطط الموضوعة ومستوى التنفيذ والتحديات التي تواجهها عبر المنصة للمواطن بصورة شفافة وفقاً لما قطعته حكومة الثورة للثوار وتمكينهم من الإطلاع على ما يدور في كواليس وحدات وإدارات الوزارة.

وتشير (سونا) إلى أن المنصة إبتدرت عملها بتقرير على الهواء مباشرةً لكل من المجلس الأعلى للحج والعمرة ومركز التحصين الفكري .

سونا

شارك الموضوع :





