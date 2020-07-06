أبشر يؤكد دعمه لقطاع الثروة الحيوانية بغرب كردفان





أكد وزير الثروة الحيوانية والسمكية الدكتور علم الدين عبدالله ابشر دعمه لقطاع الثروة الحيوانية بولاية غرب كردفان لزيادة الانتاج والانتاجية.

وقال لدى استقباله اليوم بالوزارة والي ولاية غرب كردفان المكلف اللواء ركن عبدالله ابراهيم عبدالله والوفد المرافق له ، قال “إن الولاية تزخر بثروة حيوانية كبيرة وبها محجر الخوي الذي يعتبر من المحاجر الاساسية في الصادر “.

وتعهد الوزير بدعم الولاية في مجال التوسع وزيادة الإنتاج و الانتاجية وفتح المسارات وتوفير حصاد المياه والاهتمام بتحسين المراعي، منوها الي أن الوزارة تعمل بالتعاون والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية الداعمة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر العاملة في الحقل البيطري دعما لزيادة الكفاءة والخبرات في مجال الانتاج .

من جانبه قال الوالي إن زيارته للوزارة جاءت في إطار مناقشة المصفوفة الخاصة بإدارة الثروة الحيوانية بالولاية والتفاكر وحل جميع القضايا المتعلقة بقطاع الثروة الحيوانية بالولاية.

واشار الي أن الولاية تعتبر من الولايات الواعدة والغنية بالثروة الحيوانية والتي تبلغ حوالي ٢٣ مليون رأس من المواشي ، منوها الى انها لم تحظ بالاهتمام طيلة الاعوام الماضية، قاطعا أن الثروة الحيوانية قطاع هام اقتصاديا وإجتماعياً يجب الاستفادة منه .

وأكد اهتمامهم كولاة بكل القطاعات الانتاجية والتنسيق مع المركز لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية بتوفير التطعيم و اللقاحات والعناية بصحة الحيوان وتدريب الكوادر والإرشاد لشريحة الرعاة وتحسين بيئة المراعي دعما للاقتصاد الوطني.

سونا

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