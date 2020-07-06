ورشة عن زيادة التنسيق واحكام العمل فى الأوبئة والكوارث





نظمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اليوم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل عن زيادة التنسيق واحكام العمل في الأوبئة والكوارث بقاعة الإمدادات الطبية بالخرطوم .

وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. حمدان مصطفي حمدان قيام مركز الإنذار المبكر لمجابهة الأوبئة والأزمات التي تحدث والذى سوف يعمل بصورة دائمة للتنسيق بين كل الإدارات بالوزارة والجهات ذات الصلة لمواجهة الأزمات وفق قوانين الصحة العامة وبأطر صحية قادرة علي التنبؤ بالأزمات والاوبئة ووضع اجراءات لاحتواء الأزمة والعمل علي تفاديها وعدم تكرارها .

،وأوضح انه سيتم إنزال هذا المركز بجميع المحليات ضمن النظام الصحي المحلي الأمر الذي يسهم في التنبؤ بالكارثة قبل حدوثها وكيفية التعامل معها ، وأن وجود ازرع مجتمعية بالمركز تسهم في حل مشاكل النظام الصحي التي صعب حلها من قبل مشيرا إلى أنها احدى الدروس المستفادة من التعامل مع جائحة كورونا

وقال مدير الادارة العامة للطب الوقائي د.خالد عثمان إن الورشة ناقشت طريقة عمل مركز قيادة عمليات الطواريء وهو عبارة عن مركز موحد يقوم بإدارة كل الحالات الطارئة والأحداث التي تتعرض لها الولاية مشيرا إلى أن المركز يستجيب لجميع الأحداث والطوارئ وستتوفر فيه كل الإمكانيات البشرية والمادية للتعامل مع الطوارئ عامة مثل الفيضانات وحوادث الطيران والحرائق والأوبئة المختلفة وستعمل فيه كوادر مؤهلة وخبراء للقيام بوضع الخطط للتعامل مع كل الطواريء والتجهيز المسبق لها لضمان الاستجابة السريعة وفق النظام المحدد للكارثة او الأوبئة لتقليل الآثار.

سونا

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