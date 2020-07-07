ماذا يحصل للجسم عند الإفراط في تناول مشروبات الطاقة؟





دعت الدكتورة آنا كورينيفيتش، أخصائية أمراض القلب، إلى التخلي عن تناول مشروبات الطاقة، لأنها تستنزف الجهاز العصبي بسرعة وتسبب اضطرابات في عمل القلب.

وتشير الدكتورة، إلى أن خطورة مشروبات الطاقة تكمن في أنها تساعد على زيادة حادة في إفراز الكاتيكولامينات – هرمونات الإجهاد، الأدرينالين والنورادرينالين والدوبامين، التي تحسن التركيز والانتباه والقدرات، ولكنها بنفس السرعة تستنزف الجهاز العصبي وتسبب مشكلات في عمل القلب.

وتقول “يجب أن نكون حذرين من الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، لأنها تسبب تشنج الأوعية الدموية وقفزات في مستوى ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وعدم انتظام ضربات القلب”.

وأكدت الدكتورة في نفس الوقت، على أنه يكفي تناول جرعة صغيرة من هذه المشروبات عند الحاجة. فعلى سبيل المثال عندما يجب على الإنسان التركيز على أمر مهم أو على الطالب السهر والتحضير للامتحان في اليوم التالي. وأضافت، ومع ذلك يجب ألا ننسى أن مشروبات الطاقة تسبب الإدمان أيضا.

روسيا اليوم

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