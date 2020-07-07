زكاة كبكابية تحقق نسبة اداء 132%في النصف الاول من 2020





أكد امين ديوان الزكاة بولاية شمال دارفور حامد احمد جبارة اهتمام الزكاة بقضايا وهموم العاملين، بجانب اهتمامها بتهيئة البيئة الملائمة التي تمكنهم من الاضطلاع بدورههم تجاه العمل الزكوي بمختلف المحليات .

ووجه جبارة خلال زيارته اليوم الي محلية كبكابية ولقائه اليوم مدير زكاة المحلية عيسي سليمان بلح والعاملين بالمكتب في اطار زيارته الحالية لمحليات القطاع الغربي بهدف التعرف سير العمل الزكوي والوقوف علي المشكلات التي تواجه العمل والعاملين وجه بضرورة التركيز علي توزيع التقاوى المحسنة لصغار المزارعين من الفقراء والمساكين لزيادة الانتاج والانتاجية واخراجهم من دائرة الفقر الي دائرة الانتاج.

واشاد جبارة باداء مكتب زكاة محلية كبكابية في مجال الجباية واعدا بمعالجة المشكلات التي تعترض سير العمل من اجل المزيد من تجويد الاداء.

من جهته اوضح مدير مكتب زكاة محلية كبكابية في التنوير الذي قدمه لامين الديوان ان اجمالي حصيلة الجباية للست اشهر الماضية للعام الجاري بلغت (3) ملايين و(286) الف و(960) جنيه من الربط المقدر والبالغ قدره (2) مليون و(485) الف جنيه وبنسبة 132% لتلك الفترة و82% من المخطط للعام، مستعرضآ المشكلات التي تواجه سير الاداء والمتمثلة في قلة العاملين وعدم توفر وسائل للحركة مشيدآ بالمكلفين الذين اخرجوا زكاة اموالهم طواعية وعن طيب نفس ورضا.

سونا

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