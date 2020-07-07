ترتيبات لتسهيل انسياب الوقود والتقاوى للزراعة بشمال كردفان





اكد دكتور محمد الحافظ الشريف المدير العام لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان على اهمية انسياب الوقود والتقاوي للعمليات الزراعية للموسم الحالى بولاية شمال كردفان .

وعقد خلال زيارتة اليوم لمحليتي جبره الشيخ وبارا بالولاية برفقة المهندس اسامة النعيمة مدير الادارة العامة للزراعة المطرية لقاءات مع ادارات الانتاج والموارد الاقتصادية بالمحليتين واستمع الي تنوير حول المشاكل التى تواجة الموسم منها توفير وسائل الحركة لتفعيل الحملات الارشادية والانشطة الميدانية الاخري وتوفيرالمبيدات للافات الزراعية والاتصال لتطعيم الثروة الحيوانية، وطالبت ادارة الانتاج ببارا بتوفير تقاوى لمقابلة التوسع الكبير في القطاع البستاني .

وامن المدير العام لوزارة الانتاج علي ضرورة معالجة القضايا التي تقف حجر عثرة امام نجاح الموسم واكد السعي الجاد لوضع الحلول بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ولائيا ومركزيا .

سونا

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