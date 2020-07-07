تدشين حملة الدعم السريع الطبية بغرب كردفان





دشن اللواء شرطة صلاح حسن الطيب مدير شرطة ولاية غرب كردفان ممثل الوالي بميدان الحرية بالفولة الحملة الطبية للحد من جائحة كورونا التي سيرتها الدائرة الطبية بقوات الدعم السريع لولايات كردفان الكبرى والتي جاءت تحت شعار (صحتك من أمن وطنك) .

واوضح اللواء شرطة صلاح في كلمته بهذه المناسبة ان غرب كردفان من الولايات الطرفية ذات الحوجة الكبيرة للمعقمات والمستلزمات الطبية مبينا ان المجهودات التي قدمتها قوات الدعم السريع للولاية ستسهم بصورة فاعلة في مكافحة جائحة كورونا التي أقعدت كل دول العالم.

واشاد ببرامج المسؤلية المجتمعية التي ساهمت بها قوات الدعم السريع لكافة ولايات البلاد دحرا لجائحة كورونا ..

من جهته قال العقيد الركن محمد الحسن محمد احمد قائد الحملة الطبية ان قوات الدعم السريع لها ادوارا وطنية كبيرة في كافة المجالات الخدمية والتنموية مبينا ان هذه القافلة هي السابعة علي مستوي ولايات البلاد كانت قد سيرتها قوات الدعم السريع للمساهمة في الحد من جائحة كورونا .

واوضح ان هذه الحملة تستهدف ولايات كردفان الكبرى وقد انطلقت من الفولة حاضرة غرب كردفان وستنفذ في خمسة محليات يتم من خلال توزيع بعض المعدات للمستشفيات بجانب تعقيم وتطهير المؤسسات الحكومية والمدارس والاسواق ومراكز العزل.

ودعا كافة شرائح المجتمع للإلتزام بالارشادات الصحية والاحترازات الوقائية ..

الدكتورة صفاء موسي الدليل مدير ادارة الطوارئ الصحية ومكافحة الاوبئة بوزارة الصحة بالولاية ابانت ان الحملة الطبية جاءت والولاية دخلت مرحلة الخريف وتعاني من ضعف مخزون المبيدات وطلمبات الرش بالاضافة الي معاناتها من هشاشة البيئة الصحية وارتفاع معدلات الاصابة بالملاريا والاسهالات .

واوضحت ان الحملة الطبية هذه ستسهم كذلك بشكل كبير في مجال محاربة نواقل الامراض من خلال عملها في مجال الرش الضبابي بالاسواق وبعض المؤسسات.

وقالت ان الولاية تحتاج لجهد كبير من المركز في دعم كافة المجالات الصحية ، واثنت علي جهود قوات الدعم السريع في مكافحة جائحة كورونا بكل ولايات البلاد.

هذا وقد تحدث ممثل قوي إعلان الحرية والتغيير بمحلية الفولة الدكتور بلال حبيب الله مدني مشيدا بمجاهدات الدعم السريع في جوانب المسؤلية المجتمعية مبينا ان هذه الحملة قد وصلت الولاية في الوقت المناسب .

سونا

شارك الموضوع :





